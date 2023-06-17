عوار وشعيبي وبوعناني يكتشفون أدغال إفريقيا لأول مرة

ستكون تحضيرية لمواجهة تونس الودية

يجدد المنتخب الوطني، عصر الأحد، العهد مع أجواء المنافسة القارية بمناسبة نزوله ضيفا ثقيلا على منتخب أوغندا، بمدينة دوالا الكاميرونية، ضمن الجولة الخامسة للقاءات المجموعة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتعتبر مباراة الأحد شكلية تقريبا بالنسبة لمنتخب “محاربي الصحراء” بعدما كان حسم بطاقة تأهله مبكرا لنهائيات كوت ديفوار مطلع السنة القادمة، بتصدره ترتيب المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة بعد فوزها بلقاءاته الـ4 الأولى.

ومثلما كان أشار له خلال الندوة الصحفية الأخيرة، تتجه النية لدى الناخب الوطني جمال بلماضي للدفع ببعض الأوراق البديلة لخوض مباراة اليوم أمام أوغندا، فيما سيعتمد على تشكيلته المثالية في الداربي المثير أمام “نسور قرطاج” المنتظر بعد 24 ساعة بمدينة عنابة.

وستكون هذه المباراة الأولى لعديد العناصر الجديدة، في صورة حسام عوّار وفارس شعيبي وبدر الدين بوعناني وجوين حجام وكيفين قيطون ومهدي ليريس وفيكتور لكحل وحامد عبدلي، الذين لم يسبق لهم خوض مباراة رسمية خارج الوطن في أدغال إفريقيا.

في ذات السياق، ينتظر أن يدشن، حسام عوار، نجم نادي روما الإيطالي ظهوره الأول مع “الخضر” بمناسبة مباراة اليوم أمام أوغندا، التي ستساعده كثيرا لاكتشاف والتأقلم تدريجيا مع أجواء الكرة الإفريقية قبل موعد “كان” كوت ديفوار” مطلع العام القادم.

إلى جانب حسام عوار، ستكون مباراة الأحد الأول أيضا بالنسبة للنجمين الصاعدين للمنتخب الوطني، الثنائي فارس شعيبي وبدر الدين بوعناني، المتألقين مع الخضر في المواجهتين السابقتين أمام النيجر، لكن ظروف مباراة اليوم أمام أوغندا ستكون مختلفة تماما باعتبارها تجري على الأراضي الكاميرونية، التي تعرف ظروفا مناخية جد صعبة بسبب درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة هذه الأيام.

من جهة أخرى، تبقى كل الاحتمالات واردة بالنسبة للتشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب الوطني اليوم أمام منتخب أوغندا بهدف العودة بنتيجة إيجابية من ملعب جابوما بدوالا الكاميرونية.