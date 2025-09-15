-- -- -- / -- -- --
رياضة

عوار يبدأ موسمه الآسيوي بِخسارة

علي بهلولي
ح.م

بدأ اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار المشوار في دوري أبطال آسيا للنخبة مساء الإثنين، بِخسارة.

وانهزم نادي الاتحاد السعودي بِنتيجة (1-2) أمام مضيّفه فريق الوحدة الإماراتي، في مباراة الجولة الأولى من عمر هذه المنافسة القارية.

وشارك متوسط الميدان حسام عوار أساسيا بِزيّ نادي الاتحاد، واسْتُبدل في الدقيقة الـ 85، تاركا النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

وطرد حكمُ الساحة القطري سلمان أحمد فلاحي مدافعَ الاتحاد أحمد الشنقيطي في الدقيقة الـ 37، وحينها كان ممثّل الكرة السعودية متقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وغاب نجم هجوم الاتحاد كريم بن زيمة بِداعي الإصابة.

