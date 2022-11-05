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رياضة

عوار يتجنب الحديث عن انضمامه للخضر

ق. ر
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عوار يتجنب الحديث عن انضمامه للخضر

تجنب حسام عوار، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، الكشف عن حقيقة الأخبار التي راجت مؤخرا، حول قيامه بتغيير جنسيته الرياضية، لحمل ألوان منتخب بلده الأصلي، الجزائر.

كانت تقارير إعلامية فرنسية، أكدت أن عوار استقر على تمثيل المنتخب الجزائري، موطن والديه، بدلا من الفرنسي، وسيكون حاضرا في معسكر المحاربين المقبل الشهر الجاري، رفقة زميله ريان آيت نوري، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي.

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة فريقه أمام مارسيليا تلقى عوار سؤالا بشأن حقيقة استخراجه جواز سفر جزائري، تمهيدا للانضمام إلى كتيبة المدرب جمال بلماضي.

ورفض نجم ليون الرد على سؤال الصحفي، مكتفيا بالتأكيد على أن تركيزه منصب في الوقت الحالي على مباريات ناديه، حيث قال: “أنا هنا من أجل الحديث عن مباراة مارسيليا وفقط، ولا شيء غير ذلك”.

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