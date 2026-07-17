عوار يتضامن مع ضحايا الطفولة المسعفة

تضامن الدولي الجزائري، حسام عوار، بشكل كبير مع ضحايا الحادثة المفجعة التي مست مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية .

وعبر حسابه الرسمي على (منصة “X” تويتر سابقاً)، نشر عوار رسالة مواساة قال فيها: “متضامن مع الأطفال وجميع ضحايا هذا الحريق المروع في الجزائر”.

كما أضاف معزياً ومتهجداً بالدعاء: “أسأل الله أن يرحمهم ويمنح ذويهم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. تأتي هذه الالتفاتة الإنسانية من نجم المنتخب الوطني لتؤكد تضامنه الدائم مع أبناء وطنه في الأوقات العصيبة، ومشاركته الشعب الجزائري حزنه إثر هذا المصاب الجلل الذي خلف أسىً كبيراً.