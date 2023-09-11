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عوار يتعافى من الإصابة ويعود في مباراة إمبولي

سمير حمزة
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عوار يتعافى من الإصابة ويعود في مباراة إمبولي

رجحت مصادر إعلامية إيطالية متخصصة عودة الدولي الجزائري، حسام عوار، إلى أجواء المنافسة مع ناديه روما، بمناسبة المباراة القادمة التي ستجمعه أمام تشكيلة إمبولي في الـ17 من شهر سبتمبر الجاري برسم الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وبحسب صحيفة “كوريي ديلو سبورت”، فإن متوسط ميدان الخضر تعافى من الإصابة التي كان تعرض لها في المواجهة أمام ميلان، وسيكون متاحا لمدرب روما، جوزيه مورينيو، لإعادته إلى التشكيلة الأساسية رفقة زميله، الأرجنتيني بولو ديبالا، المتعافي هو الآخر من الإصابة.

في نفس السياق، أكدت عديد التقارير الصحفية أن الدولي الجزائري جاهز لاستئناف التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما سيسمح له بالمشاركة مع روما خلال استئناف الدوري بعد انقضاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان حسام عوار تعرض لإصابة في مباراة روما وميلان، حيث اضطر لمغادرة الملعب نصف ساعة فقط بعد بداية المباراة، وهو ما تسبب أيضا في تضييعه تربص المنتخب الوطني وغيابه عن المباراتين أمام تنزانيا الأخيرة والسينغال القادمة.

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