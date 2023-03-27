عوار يتفاعل مع “الخضر” قبل مواجهة النيجر

أكد الوافد الجديد إلى بيت “الخضر”، حسام عوار، تعلقه الكبير بالمنتخب الجزائري، ومتابعته لخطوات أشبال بلماضي في تصفيات كان 2023 بكوت ديفوار.

فبعد التغريدة الأولى التي كانت منذ أيام، والتي رسّم من خلالها التحاقه بالمنتخب الجزائري، عاد عوار بتغريدة جديدة، قبل مواجهة المحاربين لمنتخب النيجر حيث كتبن لاعب ليون الفرنسي ” تحيا الجزائر”.

وعبّر عوار من خلال تغريدته تحفيزه وتشجيعه لزملاء محرز من أجل تحقيق الفوز بتونس، أمام منتخب النيجر، في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد أكد ترسيم عوار لالتحاقه بالخضر، على أن يكون حاضرا في المنتخب عندما يكون جاهزا من الناحية البدنية.