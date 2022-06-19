عوار يستخرج جوازه الجزائري تحسبا للانضمام للمنتخب الوطني

أول مؤشر قبل تغيير جنسيته الرياضية

كشفت مصادر إعلامية جزائرية متخصصة، أن الفرانكو جزائري، حسام عوار، نجم نادي ليون الفرنسي، استخرج بحر الأسبوع المنصرم، جواز سفره الجزائري، في مؤشر واضح، يؤكد اتجاه الدولي الفرنسي السابق للإعلان عن تغيير جنسيته الرياضية من أجل الانضمام إلى المنتخب الوطني الجزائري.

وتعتبر هذه أول خطوة رسمية يتخذها نجم ليون تحسبا لتغيير جنسيته الرياضية، منذ بداية الحديث عن رغبته في اللعب للجزائر، وظهوره في مدينة عين تيموشنت.

وحسب الموقع الرياضي “المحترف” الذي أكد المعلومة، فإن هذه الخطوة ستسمح لحسام عوار بداية الإجراءات القانونية على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، والتقدم رسميا بطلب تغيير جنسيته الرياضية من فرنسا إلى الجزائر، وهذا وفق قانون “الباهاماس” الذي يسمح للاعبين من تغيير المنتخب إذا لم يتجاوزوا السن القانونية.

وسبق لعوار تقمّص ألوان المنتخب الفرنسي، ولعب مباراة مع منتخب “الديكة” سنة 2020 ولكنها كانت مباراة ودية، ومنذ ذلك الحين خرج من حسابات مدرب “الديكة” ديشون، الذي فضّل عليه لاعبين آخرين.

ويتطلع أغلبية أنصار المنتخب الوطني بشغف مجيء حسام عوار لتدعيم صفوف المنتخب الوطنية، حيث سيكون ورقة جد مهمة بالنسبة للناخب الوطني، وهذا بالنظر لمستوى وقيمة اللاعب صاحب 23 عاما، المطلوب من طرف عديد الأندية.

في ذات السياق، بنسبة شبه مؤكدة، سيكون هذا الموسم الأخير لحسام عوار مع ليون والبطولة الفرنسية، حيث يرتقب أن يتنقل بنسبة كبيرة إلى إحدى البطولات الأوروبية الكبيرة على غرار الانجليزية أو الإسبانية، وهذا بالنظر للعروض التي وصلته من بينها نادي روما الإيطالي، وإشبيلية وريال بيتيس وريال سوسيداد من إسبانيا.

هذا، ويسعى عوار للخروج من البطولة الفرنسية من أجل تفادي الضغوطات التي قد يفرضها عليه رئيس نادي ليون، جون ميشال أولاس.

هذا وكان عوار صنع الحدث بداية شهر جوان الجاري، بحلوله ضيفا على مدينتي وهران وتيموشنت، حيث فضل قضاء جزء من عطلته في الجزائر، كما شارك في مباراة ودية مع أبناء تيموشنت، والتي كانت فرصة رائعة بالنسبة له لاكتشاف شغف الجزائريين بكرة القدم ورغبتهم في تقمّصه ألوان المنتخب الوطني.