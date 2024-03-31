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رياضة

عوار يشيد بدعم “دانيلي دي روسي “

طارق. ب
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عوار يشيد بدعم “دانيلي دي روسي “

تحدث الدولي الجزائري حسام عوار، عن عودته للعب كأساسي في صفوف نادي روما، وتحسن وضعيته منذ قدوم دانييلي دي روسي على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي عانى معه بعض الشيء بالتواجد على كرسي البدلاء في مرات عديدة.

وقال نجم الخضر حسام عوار في تصريحات لموقع “روما براس” الإيطالي، حول وضعيته الحالية: “كل شيء تغير مع دي روسي، الفرق هو ان المدرب الحالي يتحدث معي كثيرا الآن، عكس المدرب السابق مورينيو”.

وأضاف عوار: “المدرب دي روسي طلب مني مضاعفة مجهوداتي، وأنا فعلت ذلك، بالتدرب يوميا لأكون جاهزا إذا لزم الأمر، من أجل ثقته، وكذلك تشريف ألون نادي العاصمة، في المستقبل”.

وكان دانيال دي روسي، قد أشاد كثيرا بمستوى وإمكانيات حسام عوار، عقب أدائه في مواجهة فريق ليتشي، مانحا إياه الأمل في نيل فرص أكبر في المباريات المتبقية من الموسم الجاري، في انتظار ترسيم مكانته الأساسية مع المنتخب الوطني الجزائري، والذي لم يجد ضالته بعد منذ حقبة جمال بلماضي، ولازم كرسي الاحتياط في العديد من المرات، في انتظار نيل ثقة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، وكسبه لمكانة أساسية مع مدرب نال ثقة الجماهير الرياضية باعتماده على أفضل اللاعبين في لقاءات الدورة الودية.

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