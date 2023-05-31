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رياضة

عوار يعلّق على تواجده في قائمة “الخضر” الخاصة بتربص شهر جوان

عمر سلامي
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عوار يعلّق على تواجده في قائمة “الخضر” الخاصة بتربص شهر جوان
ح.م
حسام عوار

علّق الوافد الجديد إلى “الخضر”، حسام عوار، بعد تواجده في قائمة اللاعبين المستدعين لتربص شهر جوان.

ونشر عوار عبر حسابه على “انستغرام” صورة له، بقميص المنتخب الوطني، وهو يرفع يديه إلى السماء، شكرا لله تعالى، على تواجده في القائمة، واقتراب موعد خوض مباراته الأولى بألوان المنتخب الوطني.

وأرفق الدولي الجزائري، الصورة، بعبارة : “وأخيرا سنلتقي قريبا”.

وأعلن الناخب الوطني جمال بلماضي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص جوان، الذي تتخلله مباراة أوغندا، يوم 18 جوان، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كان كوت ديفوار، بالإضافة إلى ودية تونس المبرمجة يوم 20 جوان المقبل.

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