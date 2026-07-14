عوار يعود إلى الملاعب الأوروبية من بوابة ريال بيتيس الإسباني

محطة جديدة ومثيرة في مسيرته الكروية الاحترافية

يستعد النجم الدولي الجزائري، حسام عوار، لتسطير محطة جديدة ومثيرة في مسيرته الكروية الاحترافية تعيده مجددًا إلى أضواء الملاعب الأوروبية من البوابة الإسبانية، وذلك بعد توصله إلى اتفاق رسمي ونهائي للانتقال إلى صفوف نادي ريال بيتيس الناشط في الدوري الإسباني “الليغا” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مغادرًا فريقه الحالي اتحاد جدة السعودي.

وبحسب التقارير الإعلامية الموثوقة، فإن إدارة ريال بيتيس نجحت في إقناع نظيرتها في اتحاد جدة بإتمام الصفقة مقابل صيغة مالية تقارب 5 ملايين يورو. وتأتي هذه الخطوة لتنهي تجربة عوار في دوري “روشن” السعودي، حيث يطمح صانع الألعاب الجزائري، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى استعادة بريقه الفني والبدني في بيئة تكتيكية تناسب أسلوب لعبه الأنيق، مستفيدًا من خبرته السابقة الكبيرة في الملاعب الفرنسية والإيطالية رفقة ليون وروما.

وتتزامن عودة عوار إلى القارة العجوز مع مرحلة دقيقة يمر بها على الصعيد الدولي؛ إذ لم تكن مشاركته مع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026 على قدر التوقعات الشخصية له، حيث لم يمنحه المدير الفني لـ “الخضر”، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الفرصة الكاملة لإثبات قدراته، واكتفى بمنحه دقائق لعب معدودة في مباريات البطولة، مما حد من تأثيره المباشر على أداء التشكيلة الوطنية.

لذلك، يمثل التوقيع لنادي ريال بيتيس تحديًا شخصيًا كبيرًا لحسام عوار، الذي يسعى جاهدًا لتقديم مستويات متميزة في “الليغا” تفرض على الطاقم الفني للمنتخب الجزائري مراجعة حساباته، وإعادته كركيزة أساسية في خط وسط “محاربي الصحراء” تحضيرًا للمواعيد والبطولات القارية القادمة.