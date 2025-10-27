-- -- -- / -- -- --
رياضة

عوار يعود إلى تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال آسيا

ع. ع
  • 25
  • 0
اختير الدولي الجزائري ونجم نادي اتحاد جدة السعودي، حسام عوار، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بمنافسة دوري أبطال آسيا. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر منصة “إكس” التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2025-2026. والتي شهدت تواجد عوار.

وجاء اختيار متوسط ميدان “الخضر”، ضمن التشكيلة المثالية، عقب قيادته الاتحاد لتحقيق أول فوز آسيوي، بنتيجة 1-4 على حساب المٌضيف الشرطة العراقي. وتألق عوار، في اللقاء الذي لٌعب في 20 أكتوبر الجاري، بتسجيله ثنائية بعد عودته للمشاركة منذ إصابته بتاريخ الـ 26 سبتمبر الفارط، وهي الإصابة التي حرمت اللاعب الجزائري من لقاء الأهلي الإماراتي في دوري الأبطال، وكذا مواجهة الفحياء في الدوري المحلي، إلى جانب غيابه عن مواجهتي “الخضر” أمام الصومال وأوغندا، ضمن تربص أكتوبر الجاري.

