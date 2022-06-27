عوار يقترب من روما الإيطالي بـ15 مليون يورو

تزامنا مع عودة الحديث عن اقترابه من "الخضر"

اقترب لاعب خط الوسط ليون الفرنسي حسام عوار، صاحب الأصول الجزائرية، من تغيير الأجواء، خلال هذه الصائفة، حيث بات قريبا من التوقيع في نادي روما الإيطالي مقابل 15 مليون يورو.

ورغم إبداء اللاعب رغبته في البقاء لموسم آخر مع النادي الفرنسي، ما سيسمح له بالرحيل الموسم القادم بـ”المجان”، كون عقده ينتهي في جوان 2024، إلا أن موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أوضح أن نادي العاصمة روما اقترب من حسم صفقة ضم عوار هذه الصائفة مقابل 15 مليون يورو، وهذا بطلب من المدرب جوزي مورينيو.

وجاء ذلك، تزامنا مع الأخبار التي تتحدث عن اقتراب عوار، من تغيير جنسيته الرياضية واللعب لصالح المنتخب الجزائري بدلا من الفرنسي، لاسيما وأن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد التعديلات الأخيرة، تعطيه الحق في تغيير جنسيته، طالما لم يلعب مع “الديكة” أي مباراة رسمية، وهو يجعل قراره في يده، كونه شارك في مباراة ودية واحدة أمام أوكرانيا في أكتوبر العام قبل الماضي.

ويحتاج بلماضي دماء جديدة، لتنفيذ المطلوب منه في المرحلة القادمة، النزول بمعدل أعمار اللاعبين وبناء منتخب قوامه الرئيسي من الشباب، وليس من الكبار في السن الذين تجاوزا حاجز الثلاثين، لتعويض الإخفاق في الترشح للمونديال وقبله الحملة المخيبة للآمال في كأس إفريقيا.

وبإمكان اللاعب صاحب الـ23 عاما تقديم إضافة كبيرة لخط وسط المنتخب الوطني، الذي شهد مستواه تراجعا لافتا في الأشهر الأخيرة بسبب ابتعاد سفيان فيغولي عن أفضل مستوياته البدنية والفنية.