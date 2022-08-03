عوار يقترب من ليستر سيتي الإنجليزي

لا يزال اللاعب الجزائري الأصل، حسام عوار، يصر على الرحيل من نادي ليون الفرنسي هذه الصائفة، حيث بات قريبا من تحقيق حلمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” بأن نجم أولمبيك ليون مطلوب من طرف نادي ليستر سيتي، والذي سيقوم بتقديم عرض رسمي له، ولكن في حالة واحدة فقط.

وأوضح ذات المصدر، عن نية “الفوكسيز” في التحرك من أجل حسام عوار، في حالة فقدان خدمات نجمهم جايمس ماديسون، المطلوب وبقوة من طرف نيوكاسل يونايتد.

ويشترط بطل إنجلترا لعام 2016، على “الماك بايز”، قيمة ضخمة تصل لـ71 مليون يورو، مقابل التخلي عن ماديسون، على أن يتم استثمار جزء من المبلغ في صفقة عوار.

يذكر بأن عوار البالغ من العمر 24 عاما، كان في مفاوضات متقدمة مع ريال بيتيس الإسباني، ولكن الصفقة تعطلت بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها الفريق الأندلسي.

وكان اللاعب المنتظر التحاقه بالمنتخب الوطني في المستقبل القريب، قد أكد في وقت مضى عن رغبته في الانتقال للدوري الإنجليزي.

ولا يزال عوار مرتبطا بعقد مع أولمبيك ليون الفرنسي حتى 2023، ولكن رئيس هذا الأخير جون ميشال أولاس يصر على ضرورة بيعه تفاديا لرحيله مجانا، بعد سنة من الآن.

ويسعى ليون للحصول على قيمة أقصاها 20 مليون يورو مقابل عوار، وهي القيمة التي لن يجد ليستر سيتي صعوبة في توفيرها.