عوار يلتحق بتربص الاتحاد السعودي

ترتيبات تربص ماربيا:

ينتظر نادي الاتحاد السعودي، بقيادة مدربه الألماني الجديد ينس فيسينج، وصول لاعبه الدولي الجزائري حسام عوار، للانتظام في تربص الفريق الخارجي المقام حالياً بمدينة ماربيا الإسبانية، وذلك ضمن التحضيرات المكثفة لخوض غمار الموسم الرياضي الجديد.

ووفقاً لما كشفته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإنه من المقرر أن يلتحق النجم الجزائري بالتربص التدريبي يوم الخميس المقبل، ليكون تحت تصرف الجهاز الفني الجديد الذي يتطلع لبناء توليفة قوية قادرة على إعادة “العميد” إلى منصات التتويج. وفي سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن المدرب الألماني حدد برنامجاً تأهيلياً وفنياً خاصاً للثنائي حسن كادش وصالح الشهري، اللذين انضما إلى التربص للوصول إلى الجاهزية البدنية المطلوبة.

وعلى صعيد المباريات الودية، يدشن الاتحاد أولى مواجهاته التحضيرية في إسبانيا أمام فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يخوض اختباراً قوياً آخر أمام لاس بالماس الإسباني في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، للوقوف على مستويات اللاعبين الفنية والتكتيكية.

وتكتسي هذه التحضيرات أهمية بالغة، حيث يستهل الفريق الجداوي مشواره الرسمي في الحادي عشر من أغسطس المقبل بمواجهة حاسمة أمام الجزيرة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، وذلك لحساب ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة. ويسعى “العميد” من خلال هذه التغييرات الفنية والصفقات الجديدة إلى محو الصورة الباهتة التي ظهر بها في الموسم الماضي، بعد أن أنهى الدوري في المركز الخامس وخرج خالي الوفاض دون تحقيق أي بطولة محلية أو قارية.