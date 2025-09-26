عوار يُصاب وقد يغيب عن مقابلتَي “الخضر” الموندياليتَين

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار لِإصابة مساء الجمعة، وباتت مشاركته مع المنتخب الوطني ضدّ فريقَي الصومال وأوغندا محلّ شكّ.

وتُجرى المقابلتان بِالجزائر في الـ 9 والـ 14 من أكتوبر المقبل، ضمن إطار آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

وبِداعي الإصابة، اضطرّ متوسط الميدان عوار إلى الخروج في الوقت بدل الضائع للشوط الأول (الدقيقة 45+2)، من عمر مباراة فريقه الاتحاد والزائر نادي النصر. لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة السعودية.

ولم تُصدر إدارة نادي الاتحاد السعودي بيانا بعد، يُوضّح نوعية إصابة عوار، ومدى خطورتها من عدمها.

ومن خلال الصور التلفزيونية، بدا أن إصابة عوار كانت على مستوى العضلة الخلفية للفخذ اليسرى.