-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عوار يُصاب وقد يغيب عن مقابلتَي “الخضر” الموندياليتَين

علي بهلولي
  • 249
  • 0
عوار يُصاب وقد يغيب عن مقابلتَي “الخضر” الموندياليتَين

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار لِإصابة مساء الجمعة، وباتت مشاركته مع المنتخب الوطني ضدّ فريقَي الصومال وأوغندا محلّ شكّ.

وتُجرى المقابلتان بِالجزائر في الـ 9 والـ 14 من أكتوبر المقبل، ضمن إطار آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

وبِداعي الإصابة، اضطرّ متوسط الميدان عوار إلى الخروج في الوقت بدل الضائع للشوط الأول (الدقيقة 45+2)، من عمر مباراة فريقه الاتحاد والزائر نادي النصر. لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة السعودية.

ولم تُصدر إدارة نادي الاتحاد السعودي بيانا بعد، يُوضّح نوعية إصابة عوار، ومدى خطورتها  من عدمها.

ومن خلال الصور التلفزيونية، بدا أن إصابة عوار كانت على مستوى العضلة الخلفية للفخذ اليسرى.

مقالات ذات صلة
بِخصوص المنافس الإفريقي لِشبيبة القبائل

بِخصوص المنافس الإفريقي لِشبيبة القبائل

دونالد ترامب ينضمّ إلى نادي ماريوركا!

دونالد ترامب ينضمّ إلى نادي ماريوركا!

“فيفا” يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026 (فيديو)

“فيفا” يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026 (فيديو)

بالصور.. انطلاق تربص المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة

بالصور.. انطلاق تربص المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة

جمال بلماضي يوجه رسالة لجماهير المنتخب الجزائري (فيديو)

جمال بلماضي يوجه رسالة لجماهير المنتخب الجزائري (فيديو)

أول فوز لِشبيبة القبائل ومحيوس يُبدّد “النّحس”

أول فوز لِشبيبة القبائل ومحيوس يُبدّد “النّحس”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد