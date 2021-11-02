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رياضة

عودة آدم الوناس

علي بهلولي
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عودة آدم الوناس

خاض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، الثلاثاء، أوّل حصّة تدريبية ميدانية مع زملائه في فريقه نابولي الإيطالي.

وكان صانع الألعاب آدم الوناس يشكو إصابة على مستوى الفخذ، تعرّض لها منذ أكثر من شهر من الآن.

وركن آدم الوناس إلى العلاج والرّاحة، ثم منحه طبيب نادي نابولي رخصة إجراء التمارين داخل القاعة. قبل أن يخوض الدولي الجزائري التدريبات ميدانيا لكن على انفراد.

وبِعودته إلى الحصص التدريبية الجماعية، يكون آدم الوناس قد بات مُستعدّا لِخوض المنافسات الرّسمية من جديد.

ويُواجه فريق نابولي الإيطالي المضيف نادي ليجيا البولوني، مساء الخميس المقبل. في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

ومازال التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي لم يُعلن بعد، إن كان آدم الوناس سيُشارك في مواجهة ليجيا البولوني من عدمه.

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