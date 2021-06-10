عودة آدم الوناس ومباراة تونس تُنقل تلفزيونيا على المباشر

شارك اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس مساء الخميس، في الحصة التدريبية للمنتخب الوطني بِملعب رادس بِتونس.

وأجرى متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس الحصة المرانية مع زملائه في “الخضر”، بعد إصابته على مستوى الرأس في المباراة الودّية أمام مالي مساء الأحد الماضي، وتغيّبه الاضطراري للعلاج.

وشهدت الحصّة التدريبية حضور كل لاعبي الناخب الوطني جمال بلماضي، وهو أمر يخدم الجهاز الفني و”محاربي الصحراء”.

هذا وسينقل التلفزيون العمومي الجزائري مباراة المنتخب الوطني ومضيفه التونسي، على المباشر.

ويُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة هذه المباراة عبر القناة التلفزيونية الأولى (الأرضية).

ويحتضن ملعب رادس بِتونس أطوار هذه المباراة الودّية، الجمعة على الساعة الثامنة والنصف مساءً بِالتوقيت الجزائري. تحت إدارة تحكيم مصري.

ويستعدّ المنتخبان للدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، الذي تنطلق مقابلاته عند نهاية أوت المقبل.