-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عودة آدم الوناس

علي بهلولي
  • 12
  • 0
عودة آدم الوناس

عاد اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس مساء الأربعاء، إلى أجواء التدريبات الجماعية في صفوف “محاربي الصحراء”.

وكان صانع الألعاب آدم الوناس قد تعرّض لِإصابة على مستوى الكاحل، عشية انطلاق مشوار المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، غيّبته عن مواجهتَي سيراليون وغينيا الاستوائية في دور المجموعات. ولمّا تماثل لاعب نادي نابولي الإيطالي للشفاء، خضع للحصص المرانية الفردية.

ولم يلعب آدم الوناس مع المنتخب الوطني منذ المواجهة الودّية أمام غانا، بِقطر  في الـ 5 من جانفي الحالي. وحينها شارك أساسيا وسجّل الهدف الأوّل، من أصل ثلاثة وقّعهم تلاميذ الناخب الوطني جمال بلماضي.

وسيمنح آدم الوناس دعما قويا للتقني جمال بلماضي، في مواجهة كوت ديفوار مساء هذا الخميس. بِالنظر إلى كفاءة هذا اللاعب الفذّ، الذي سبق له أن ساهم في إحراز “الخضر” اللقب القاري بِمصر في صيف 2019، ولكن الإصابات أعاقته عن تقديم المزيد والأفضل، سواء على مستوى الفريق الوطني أو الأندية.

مقالات ذات صلة
عمورة وزرقان وأسماء أخرى.. أوراق هامة للإطاحة بكوت ديفوار

عمورة وزرقان وأسماء أخرى.. أوراق هامة للإطاحة بكوت ديفوار

دعم قوّي من الجمهور الجزائري لِبلماضي ولاعبيه

دعم قوّي من الجمهور الجزائري لِبلماضي ولاعبيه

بلماضي: لن نستسلم!

بلماضي: لن نستسلم!

نهاية موسم فارس بِإصابة خطيرة

نهاية موسم فارس بِإصابة خطيرة

بلايلي يتفوق على صلاح وماني في صناعة الفرص

بلايلي يتفوق على صلاح وماني في صناعة الفرص

مشاركة اللاعب الوحيد من البطولة الوطنية في “كان” الكاميرون

مشاركة اللاعب الوحيد من البطولة الوطنية في “كان” الكاميرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد