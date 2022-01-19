عودة آدم الوناس

عاد اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس مساء الأربعاء، إلى أجواء التدريبات الجماعية في صفوف “محاربي الصحراء”.

وكان صانع الألعاب آدم الوناس قد تعرّض لِإصابة على مستوى الكاحل، عشية انطلاق مشوار المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، غيّبته عن مواجهتَي سيراليون وغينيا الاستوائية في دور المجموعات. ولمّا تماثل لاعب نادي نابولي الإيطالي للشفاء، خضع للحصص المرانية الفردية.

ولم يلعب آدم الوناس مع المنتخب الوطني منذ المواجهة الودّية أمام غانا، بِقطر في الـ 5 من جانفي الحالي. وحينها شارك أساسيا وسجّل الهدف الأوّل، من أصل ثلاثة وقّعهم تلاميذ الناخب الوطني جمال بلماضي.

وسيمنح آدم الوناس دعما قويا للتقني جمال بلماضي، في مواجهة كوت ديفوار مساء هذا الخميس. بِالنظر إلى كفاءة هذا اللاعب الفذّ، الذي سبق له أن ساهم في إحراز “الخضر” اللقب القاري بِمصر في صيف 2019، ولكن الإصابات أعاقته عن تقديم المزيد والأفضل، سواء على مستوى الفريق الوطني أو الأندية.