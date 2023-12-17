عودة آيت نوري وعلامة استفهام بِشأن بن رحمة

عاد اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري مساء الأحد إلى أجواء المنافسات، فيما توضع علامة استفهام حول مستقبل زميله ومُنافسه سعيد بن رحمة.

ودخل المدافع آيت نوري إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 70، وحينها كان فريقه ولفرهامبتون مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة، خارج القواعد أمام نادي وست هام، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 17 من عمر البطولة الإنجليزية.

وكان آيت نوري قد غاب عن المقابلات الرّسمية الثلاث الأخيرة لِفريقه ولفرهامبتون، بِداعي إصابة في الكاحل.

وفي الطرف المُقابل، تابع المهاجم بن رحمة المواجهة، من دكّة بدلاء فريقه وست هام.

وتُعدّ مباراة ولفرهامبتون سادس لقاء لِنادي ولفرهامبتون في “البريمرليغ” تواليا، لا يُشارك فيه بن رحمة أساسيا. وبِالضّبط، خاض الدولي الجزائري مقابلتَين فقط لكن بديلا، وجلس في دكّة البدلاء طوال تنظيم المواجهات الأربع الأخرى. وهي معطيات سلبية تُقلّل من فرص حضور بن رحمة مع “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، يُضاف إليها حادثة تشابكه بِالأيدي مع جمال بلماضي في لقاء مصر أكتوبر الماضي، وقد نجم عنها إبعاده عن مقابلتَي الصومال والموزمبيق في الشهر الموالي، لِحساب تصفيات كأس العالم 2026. هذا إن لم تُحرّض الوضعية السلبية بن رحمة على تغيير الأجواء، نحو فريق آخر في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل. عِلما أن مدّة العقد تنقضي في صيف 2026.

وانتهت المباراة المُشار إليها أعلاه بِفوز ثقيل لِفريق وست هام بِنتيجة (3-0)، فبات يحوز 27 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي ولفرهامبتون الرّتبة الـ 13 بِرصيد 19 نقطة.