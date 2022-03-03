عودة أزمة المهاجرين بين مدريد والرباط.. أحزاب اسبانية تندد بتواصل الابتزاز

نددت أحزاب اسبانية بتواصل الابتزاز المغربي بعد عودة أزمة المهاجرين غير الشرعيين عبر سبتة ومليلية، واصفة ما حدث بمحاولة جديدة من الرباط للضغط على مدريد.

واتهم رئيس حزب فوكس اليميني الإسباني، سانتياغو أباسكال، المغرب بمهاجمة بلاده عبر إطلاق آلاف المهاجرين غير الشرعيين على حدود سبتة ومليلية، واصفا الحادث بمحاولة اعتداء جديدة من الرباط على مدريد.

وندد أباسكال في تعليق نشر على حسابه الشخصي عبر تويتر بالحادثة قائلا “المغرب أطلق آلاف المهاجرين غير الشرعيين ضد حدودنا في مليلية، يجب أن ينتشر الجيش في أسرع وقت ممكن”.

وأعلنت السلطات الاسبانية​، أن أكثر من 2500 مهاجر حاولوا تسلق سياج حدودي مرتفع يفصل مليلية​ عن ​المغرب​، الأربعاء، وأن نحو 500 مهاجر تمكنوا من العبور إلى الأراضي الإسبانية.

وكشفت الحكومة المركزية، أن 16 شرطيا أصيبوا فيما يُعالج 20 مهاجرا من إصابات طفيفة.

وأوضحت إدارة المنطقة في بيان: “قرابة الساعة 09:30 حاولت مجموعة من 2500 شخص عبور السياج الحدودي بشكل جماعي في مليلية”.

وأظهر فيديو بثته وسائل إعلام حشداً من المهاجرين وهم يتدفقون من تلال قريبة من الحدود.

وأكدت إدارة المنطقة في بيانها أن قوات الأمن الإسبانية “حيّدت جزءًا كبيراً من الأشخاص”، الذين حاولوا عبور السياج، وأكدت إصابة ثلاثة مهاجرين بجروح طفيفة وكذلك ثلاثة من أفراد الحرس المدني الإسباني.

وشهدت سبتة منتصف ماي الماضي تدفقاً استثنائياً لنحو عشرة آلاف مهاجر، معظمهم مغاربة وبينهم الكثير من القاصرين. وجاء تدفق المهاجرين حينها في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين المغرب وإسبانيا بسبب استضافة مدريد للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي للعلاج.

ورفعت الحكومة الإسبانية وقتها لهجتها تجاه المغرب ووصفت ما قام به بـ “العدوان” و “الابتزاز” بعد سماحه بعبور أزيد من 8000 مهاجر إلى مدينة سبتة.

وأكدت وزيرة الدفاع الاسبانية مارجريتا روبلز، أن ما قامت به المغرب هو اعتداء على اسبانيا وحدود الاتحاد الاوروبي.

واستنكرت روبلز ما قام به الرباط مشيرة إلى أن المغرب استغل القصر لتمرير ابتزازه وعدوانه.