عودة أكبر صالون لتجهيزات وقطع غيار السيارات

بمشاركة 100 متعامل وطني وأجنبي

سيكون المركز الدولي للمؤتمرات على موعد بداية من السبت 2 جويلية مع تنظيم الطبعة 15 للصالون الدولي لقطع الغيار وتجهيزات السيارات “إكيب أوتو” وذلك بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت إدارة المعرض أن هذه الطبعة ستشهد مشاركة 100 مؤسسة متخصصة في صناعة وتسويق قطع غيار وتجهيزات المركبات بمختلف أنواعها، منها 46 بالمائة وطنية و54 بالمائة أجنبية من بلدان أوروبية وآسيوية على غرار فرنسا، ألمانيا، هولندا، الصين، تايوان، تركيا..

وسيتطرق المعرض إلى العديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع المناولة وتوفر الغيار في الجزائر، من خلال العديد من الورشات والملتقيات بمشاركة خبراء محليين وأجانب، وسيستمر المعرض إلى غاية 05 جويلية وسيكون الدخول مجانيا لجميع المواطنين.