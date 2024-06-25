عودة أول فوج لحجاج جنوب شرق الجزائر إلى أرض الوطن

حل صبيحة اليوم الثلاثاء، في مطار عين البيضاء في ولاية ورقلة، أول فوج لحجاج جزائريين من ولايات جنوب شرق البلاد، قادمين من البقاع المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج لسنة 1445 هجري الموافق لـ 2024.

وضم هذا الفوج الذي عاد إلى أرض الوطن على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، 300 حاج وحاجة من خمس ولايات ويتعلق بكل من ورقلة وتوقرت وإيليزي والوادي والمغير.

وكان في استقبالهم السلطات المحلية وممثلو مختلف القطاعات المعنية إلى جانب عائلاتهم وأقاربهم, حيث وفرت لهم كافة التسهيلات والشروط التنظيمية اللازمة من قبل المصالح المختصة لضمان راحتهم.

للإشارة، تم برمجت تسع رحلات جوية برسم حج 2024 لنقل أزيد من 2.500 حاج وحاجة من الولايات الخمس المذكورة، وذلك انطلاقا من المملكة العربية السعودية نحو مطار عين البيضاء بورقلة.

ويتعلق الأمر بست رحلات للخطوط الجوية الجزائرية وثلاث رحلات تضمنها الخطوط الجوية السعودية، على أن تكون آخر رحلة مبرمجة بهذا الخصوص يوم 13 جويلية القادم.