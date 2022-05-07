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عودة إلزامية ارتداء “التشادور” على النساء في أفغانستان

الشروق أونلاين
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عودة إلزامية ارتداء “التشادور” على النساء في أفغانستان
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تعبيرية

أعلنت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان عن عودة إلزامية ارتداء لباس التشادور التقليدي على جميع النساء في الأماكن العامة.

وحسب ما نقلته فرانس برس، فقد أمر القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان هبة الله اخوند زاده، بوجوب ارتداء التشادور في الأماكن العامة.

وجاء في مرسوم لزاده كشفت عنه طالبان لوسائل الإعلام في العاصمة كابول:”ينبغي عليهن ( النساء الأفغانيات) ارتداء التشادور. تماشيا مع التقاليد”.

ويغطّي التشادور، الذي فرض ارتداؤه على النساء في أفغانستان في فترة حكمة طالبان السابقة بين 1996 و2001. سائر جسد المرأة، بما في ذلك الوجه.

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