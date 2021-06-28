عودة استقبال ملفات LPA من جديد ببلديات العاصمة

بعد تأجيل العملية عشية الانتخابات التشريعية

استأنفت العديد من بلديات العاصمة استقبالها لملفات الترقوي المدعم LPA هذا الأسبوع، وذلك بعد توقف دام حوالي أسبوعين كاملين تزامنا والقرار الذي كانت قد أصدرته ولاية الجزائر والقاضي بضرورة تجميد العملية التي تم مباشرتها خلال شهر ماي المنصرم ببعض من البلديات وذلك لدواع صحية وأخرى تتعلق بالانتخابات التشريعية، وهي العودة التي أثلجت صدور المسجلين في العملية الذين ظلت أعصابهم مشدودة طيلة الفترة الماضية التي توقف فيها استقبال ملفاتهم.

عاودت مختلف بلديات العاصمة استقبالها ملفات المسجلين في صيغة السكن الترقوي المدعم انطلاقا من هذا الأسبوع، تحسبا لانطلاق عملية تمحيص المقبولين في هذا النمط من السكن بعد تسجيلهم بقاعدة بيانات بالموقع الرسمي لولاية الجزائر الذي تم فتحه خصيصا لهذه العملية شهر أكتوبر من سنة 2019، وذلك بعد توقف استقبال الملفات دام حوالي أسبوعين من الزمن نتيجة تعليمات صادرة عن الولاية والتي تزامنت عشية الانتخابات التشريعية ضمانا لعدم استغلال الملف في الانتخابات، خاصة وأن بعضا من المنتخبين و”الأميار” قد شاركوا في الاقتراع للفوز بكرسي في قبة البرلمان.

وتعد بلدية بلوزداد السباقة في الإعلان عن إعادة فتح المكاتب المخصصة لاستقبال الملفات على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية ابتداء من أمس الأول، كما نشرت برج الكيفان باستئناف العملية انطلاقا من الـ27 من الشهر الجاري محددة آخر اجل للعملية في غضون 10 أيام فقط، كما اتخذت بلدية برج البحري المسار نفسه لبلدية عين طاية وغيرها من البلديات الأخرى التي لبت تعليمة الولاية بتوقيف استقبال ملفات المسجلين.

استئناف استقبال الملفات أعاد الأمل من جديد للمواطنين المسجلين في العملية والذين عاشوا فترة قلق حقيقي خوفا على مصير الملف بعد توقيفه دون أدنى إشعار مسبق أو تقديم شرح واضح للأمر، حيث أعاد لهم القرار الفرحة من جديد بعد ما راودهم الشك بتوقيف العملية نهائيا.

وعاشت مختلف بلديات العاصمة خلال الأيام الماضية تزامنا وفتح المجال أمام باب إيداع ملفات “ال بي يا”، ضغطا رهيبا بسبب التوافد الكبير للمواطنين المسجلين في العملية الذين هرولوا وقتها لمختلف البلديات حتى يضمنوا إيداع ملفهم قبل انتهاء المهلة.

يذكر أن ملف “ال بي يا” يعرف تقدما على مستوى العاصمة تحضيرا لإعداد قوائم المسجلين، في حين عرف هذا النمط حصة إضافية لاحتواء أبناء العاصمة تقدر بـ”3 آلاف مسكن جديد” تضاف إلى الحصة المتعارف عليها سابقا والمقدرة بـ10 آلاف مسكن، بهدف إنهاء معاناة العديد من العائلات العاصمية التي تعاني الضيق بسبب أزمة السكن.