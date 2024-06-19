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اقتصاد

عودة استيراد السيارات الجديدة بعد انقطاع لأكثر من 45 يوما

حسان حويشة
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عودة استيراد السيارات الجديدة بعد انقطاع لأكثر من 45 يوما
أرشيف

بعد انقطاع دام أكثر من شهر ونصف، يعود استيراد السيارات الجديدة مرة أخرى عبر ميناء جن جن بجيجل، من خلال باخرة للعلامة الصينية جيلي محملة بـ746 مركبة سترسو السبت، بهذه المنشأة المينائية.
وأفاد مصدر على صلة بالملف لـ”الشروق” بأن هذه العملية هي الأولى من نوعها في الموانئ الوطنية منذ مطلع ماي الماضي، موضحا أن استيراد السيارات الجديدة كان في حالة جمود كلي خلال شهر ونصف لكافة العلامات.
وأوضح المصدر ذاته أن رسو ناقلة حاويات منتظر بميناء جن جن يوم السبت 22 جوان، وعلى متنها 746 سيارة من علامة جيلي، كلها من طراز “كولراي”، الذي يعد الأكثر طلبا من بين كافة موديلات العلامة الصينية.

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