عودة الأخبار حول استبعاد بكاري غاساما من قائمة حكّام كأس العالم.. ما حقيقتها؟

مع اقتراب موعد انطلاق منافسات كأس العالم في قطر، زعم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر قراراً بإقصاء بكاري غاساما من قائمة حكّام المونديال.

تتضمّن المنشورات صورة للحكم الغامبي بكاري غاساما مرفقة بالتعليق “رسمياً إقصاء الحكم الغامبي بكاري غاساما من المشاركة في كأس العالم قطر 2022”.

شكوى ضدّ غاساما

ويأتي انتشار هذا الخبر، مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم، واستمرار موجة الأخبار المضلّلة حول الحكم الغامبي بعد إدارته للمباراة التي تأهل خلالها منتخب الكاميرون إلى مونديال 2022 من الجزائر، وسط جدل بسبب سوء إدارته للقاء وسط أخطاء تحكيمية كثيرة كانت وراء إقصاء محاربي الصحراء.

وقد تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) في 31 مارس 2022 بشكوى ضد غاساما مطالباً بإعادة إجراء المباراة بسبب “الأخطاء التحكيمية ” التي شابتها.

خبر غير صحيح

إلا أنّ الخبر المتداول عن استبعاد غاساما من قائمة حكّام المونديال لا أساس له.

فاسم الحكم الغامبيّ لا يزال موجوداً ضمن القائمة الرسميّة لحكّام المونديال التي نشرها الاتحاد الدوليّ لكرة القدم في موقعه الرسميّ.

ولم يصدر حتّى إعداد هذا التقرير أيّ قرارٍ رسميّ عن الفيفا باستبعاد غاساما أو غيره من الحكّام بحسب ما أكّد صحافيّو قسم الرياضة في وكالة فرانس برس.

المصدر: فرانس برس