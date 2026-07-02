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العالم
مسؤولة أممية في جلسة طارئة لمجلس الأمن:

“عودة الأعمال العدائية في الخليج ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي”

الشروق أونلاين
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“عودة الأعمال العدائية في الخليج ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي”
ح.م
مجلس الأمن الدولي

حذّرت مسؤولة أممية من أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في منطقة الخليج، ستكون لها عواقب كارثية على شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي صباح الخميس، بطلب من البحرين. لبحث “الاعتداءات الإيرانية” الأخيرة عليها.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام إليزابيث سبيهار خلال الجلسة إن “كل ضربة جديدة، وكل عملية اعتراض، وكل حادث بحري جديد، يزيد من مخاطر سوء التقدير”.

متابعة:”مثل هذه الأعمال غير مقبولة. إذ يجب حماية المناطق السكنية والموانئ ومرافق الطاقة والسفن التجارية وأطقم الملاحة البحرية”.

قبل أن تضيف أن “العودة المقلقة للأعمال العدائية، ستكون لها عواقب كارثية على شعوب المنطقة. وعلى السلم والأمن الدوليين، وعلى الاقتصاد العالمي”.

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