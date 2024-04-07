عودة الأمطار.. هكذا ستكون حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

بعد موجة الحرّ التي عرفتها عدّة مناطق من البلاد، ستعرف حالة الطقس في شمال الجزائر عودة الأمطار، بالتزامن مع أيام عيد الفطر.

حيث يتوقع ديوان الأرصاد الجوية قدوم اضطراب جوّي يوم الثلاثاء، بالمناطق الوسطى والغربية، وحتى الواجهة الشرقية من شمال الوطن.

وستتهاطل هذه الأمطار على فترات، بالسواحل والمرتفعات والهضاب. مع هبوب رياح قوية على الواجهة الوسطى والغربية، وكذلك على شمال الصحراء.

درجات الحرارة، ستعرف بدورها تراجعا على المناطق الشمالية بداية من الثلاثاء، حيث تتراوح بين 16 و24 درجة.

أما يوم الأربعاء، فيتوقع أن تكون الأجواء مستقرة على المناطق الوسطى والغربية، مع بعض الأمطار على المناطق الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة في أول أو ثاني أيام العيد، بين 14 و22 درجة في شمال البلاد. وبين 31 و40 درجة في الجنوب.

الاضطراب الجوّي، سيعود خلال يوم الخميس، ليخصّ الواجهة الشرقية والوسطى للبلاد. مع بعض الأمطار كذلك على منطقة الواحات، وطقس بارد في الهضاب والمرتفعات.

وتعقد لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الإثنين، ندوة خاصة لتحرّي رؤية هلال شهر شوال، حسب ما أكده بيان للوزارة.

ورجّحت جمعية الشعرى الجزائرية لعلم الفلك، أن يكون الأول من شوال هو الأربعاء 10 أفريل، بالاحتكام إلى عدم إمكانية رؤية الهلال بمعظم مناطق العالم الإسلامي.