عودة التقاعد النسبي.. هذا ما أكده وزير العمل

استبعد وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة العودة إلى نظام التقاعد النسبي في الوقت الراهن.

وفي رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، قال شرفة إن التقاعد النسبي لا يوجد ضمن برنامج الوزارة في الفترة الحالية.

وأرجع شرفة ذلك إلى العجز الهيكلي الذي يعانيه صندوق التقاعد منذ سنة 2013 والذي وصل إلى 560 مليار، مشيرا إلى أنه كان من المنتظر أن يكون 640 مليار هذا العام.

وأوضح وزير العمل أن هدف قطاعه الآن هو تحقيق الانعاش الاقتصادي وتوسعة وعاء الاشتراكات.

الكشف عن شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبي لأعوان الحرس البلدي

وفي مارس 2022، كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن شروط وكيفيـت منح معاشـات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي.

وتضمن العدد رقم 20 للجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يحدد شروط وكيفيــات منح معاشـات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي.

وجاء في المرسوم أنه طبقا لأحكام المادتين 10 و10 مكـرر مـن المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المـؤرخ فـي 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات مـنح معـاشات الـتقاعـد الـنسبـية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي:

– أن تكون فترة الخدمة يساوي 10 سنوات أو يفوقها.

– 36 شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يتراوح سن المعني بين 50 سنة و55 سنة.

– اثنان وثلاثون 32 شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يفوق سن المعني 55 سنة ويقل عن 60 سنة.

كما تحدد مصاريف التسيير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بـ 3 % سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستـثـنائي إلى غاية بلوغ سن الـ60 سنة”.