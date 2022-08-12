عودة التّربصات الجامعية قصيرة المدى في الخارج

بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات بسبب كورونا

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة جديدة لعودة حركية التربصات قصيرة المدى لتحسين المستوى بالخارج أمام الأسرة الجامعية بعد أن توقفت السنوات الفارطة جراء جائحة كورونا، حيث ترتكز هذه الخطة التي تكون وفق رؤية تدوم على مدى 3 سنوات قادمة، على معايير انتقاء محددة وتشمل وظائف معينة وفق شروط متفق عليها . وحدد القرار رقم 1003 المؤرخ في 4 أوت الجاري الذي أفرجت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى وتحسين المستوى بالخارج، حيث أبرز بأن الأخيرة ترمي إلى عدة أهداف أهمها انفتاح الجامعة الجزائرية على بيئتها الدولية من خلال تعزيز قدرات التأطير وكذا المنشورات العلمية الوطنية، فضلا عن تشجيع المبادلات والتعاون العلمي والتوأمة الدولية للجامعات الجزائرية .

وتخصص وسائل دعم حركية وبرنامج تحسين المستوى بالخارج حسب ما ورد بالقرار وفق دفتر شروط وحصص أهمها 45% توجه لحركية تحسين المستوى منها 40% توجه للأساتذة المحاضرين صنف “ب” والأساتذة المحاضرين الإستشفائيين وكذا الأساتذة الباحثين من نفس الصنف إضافة إلى الباحثين الدائمين المحضرين لأطروحة الدكتوراه والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه إضافة إلى الطلبة المقيمين في العلوم الطبية خلال فترة تكوينهم، أما المتبقي من وسائل الدعم فتكون موجهة للموظفين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية بالوزارة وبالمؤسسات تحت الوصاية، باستثناء الصنف البيبليوغرافي الذي تخص فيه الحركية سوى المراكز الوثائقية وقواعد البيانات المتخصصة في المجالات ذات التغطية الضئيلة جدا على المستوى الوطني .

وأبرزت وزارة التعليم العالي بأن خطة الحركية الدولية تكون وفقا لرؤية مدتها ثلاث سنوات اعتبارا من 2022 وفق خطة عمل الحكومة وقطاع التعليم العالي، حيث تتكفل كل مؤسسة جامعية بتحديد احتياجاتها وفق دفتر شروط معين عند مناقشة الميزانية من طرف الإدارة المختصة، ثم يقوم مدير كل مؤسسة بالإعلان عن افتتاح دورات الحركية الدولية عبر منصة مخصصة مع بداية كل سنة مالية يتم فيها إدراج ملفات الترشح إجباريا، على أن يستفيد المترشحون المقبولون للحركية بالخارج من منحة تربص يحددها التنظيم ويتم التكفل بهم من طرف مؤسساتهم الموظفة أو المسجلة، كما أن الحركية الخاصة بتحسين المستوى بالخارج تدوم لمدة 15 يوما إلى 30 يوما، فيما تدوم الإقامات العلمية قصيرة المدى بالخارج لمدة تتراوح بين 7 و15 يوما، على أن تقتصر المشاركة في التظاهرات العلمية الدولية المصنفة والمفهرسة على مدة لا تتجاوز 7 أيام .

ويتعين على المستفيدين بعد القيام بالحركية قصيرة المدى إجباريا وفق القرار بتقديم مقرر الحركية مع ختم الدخول والخروج مؤشر من طرف شرطة الحدود، إضافة إلى تقرير مفصل حول مجريات تواجدهم وأنشطتهم ضمن الحركية، وهي شروط وإجراءات تكون موحدة عبر جميع مؤسسات التعليم العالي وفق مذكرات متجددة كل عام، على أن يتم تقييم حالة تنفيذ برنامج الحركية بالخارج قبل 31 ديسمبر من كل سنة مع إبراز النتائج المرضية وتأثير البرنامج على جودة التأطير وأنشطة التدريس والبحث والحوكمة.