عودة الجزائر إلى الخارطة السياحية العالمية آفاق 2030

2587 مؤسسة فندقية جديدة.. الوزير حمادي:

اعترف ياسين حمادي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، في رده على مساءلة برلمانية كتابية بتاريخ 2 فيفري الجاري، أن تحدي الجزائر اليوم يكمن في استدراك التأخر المسجل في قطاعها السياحي ببلوغ 300 ألف سرير آفاق 2030، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار وضمان المرافقة الدائمة للمستثمرين في جميع المراحل مع تقديم التسهيلات اللازمة قصد تجسيد المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع وفي آجالها المحددة.

وكشف وزير السياحة أن الجزائر تتوفر إلى غاية 31 ديسمبر 2021 على 1503 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 132 ألف سرير، فيما تم إحصاء 2587 مشروع جديد مصادق عليها، منها 750 دخلت مرحلة الإنجاز، غير أن تشييد المرافق السياحية مهما كان حجمها ومستواها لا يكفي – يقول الوزير – لبناء وجهة سياحية جذابة إلا إذا تم توفير المورد البشري الكفء القادر على تسيير هذه المرافق حسب المعايير الحديثة وتقديم خدمات راقية متطابقة مع المقاييس المعمول بها دوليا، كما ألح الوزير على أهمية ترقية الواجهة السياحية للجزائر بالنظر إلى المستوى المتواضع لعمليات الترويج والاتصال المنجزة مما أدى، مع مرور الزمن، إلى انتشار صورة ضبابية للوجهة على مستوى الأسواق وانطوائها على الذات وهي الوضعية التي أدت إلى ضعف تواجد الجزائر على الخارطة السياحية العالمية وحتى على المستوى الداخلي بعد ما أضحى الجزائريون أنفسهم يجهلون في الكثير من الأحيان القدرات السياحية لبلدهم وعدم اتضاح فرص قضاء العطل داخل الوطن، حيث تعمل وزارة السياحة حاليا على تطوير خطة اتصالية ترويجية احترافية، وفي هذا الصدد كشف الوزير عن قرب استكمال مشروع بوابة السياحة للجزائر على شبكة الانترنيت، وهو موقع الكتروني يسمح بالتعرف على الجزائر في وجهها السياحي وعلى كل الوجهات السياحية المحلية وأقطابها مع الحصول على كل المعلومات التي تسهل التنقل في الجزائر والإقامة بها.

من جهة أخرى، ألح الوزير على أهمية تطوير الصناعة التقليدية والترويج لها داخل وخارج الوطن، مشيرا في هذا الشأن أن الصناعة التقليدية الجزائرية رغم تميزها وأصالتها إلا أنها تعاني من المنافسة غير المتكافئة وكذا من التقليد، كاشفا في نفس الوقت عن مخطط حكومي يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وحماية المنتج الوطني الأصيل وضمان جودته ومواكبته للعصر مع رفع قدراته التنافسية والتسويقية، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يحصى أكثر من 400 ألف حرفي مسجل في البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، كما تبلغ طاقة تشغيله أكثر من مليون و100 ألف منصب شغل، وهو يساهم اليوم بناتج خام يقدر بـ335 مليار دينار.