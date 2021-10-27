عودة الجماهير إلى ملاعب بلوزداد وسطيف والبرج تتأجّل

يتأخّر حضور الجمهور إلى المدرجات، في ملاعب فرق شباب بلوزداد ووفاق سطيف وأهلي البرج.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قرّرت السّماح بِحضور الجمهور في المدرجات، انطلاقا من الجولة الثانية للبطولة، المُقرّر تنظيمها الجمعة والسبت المقبلَين.

وجاء التأخّر بِسبب معاقبة ملاعب شباب بلوزداد ووفاق سطيف وأهلي البرج، عند نهاية بطولة الموسم الماضي، بِإجراء المقابلات دون حضور الجمهور.

وهكذا سَيُواجه شباب بلوزداد الضيف شباب قسنطينة، بِرسم الجولة الثانية من عمر بطولة الموسم الجديد، بعد ظهر الجمعة المقبلة، بِمدرجات شاغرة. وهي العقوبة الوحيدة لِبطل الجزائر.

أمّا وفاق سطيف، فسيلعب مقابلتَين من عمر البطولة بِمدرجات شاغرة. على أن تكون البداية في المواجهة المتأخّرة من عمر الجولة الأولى، أمام الضيف هلال شلغوم العيد، بِتاريخ الـ 2 من نوفمبر المقبل.

وبِشأن أهلي البرج، فسيخوض 3 مقابلات بِمدرجات شاغرة، في بطولة القسم الثاني للموسم الجديد. على أن تكون البداية في الجولة الثانية بعد ظهيرة السبت المقبل، في مواجهة الزّائر نادي اتحاد الأخضرية.