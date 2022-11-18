عودة “الجندي المجهول”

عاد اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس إلى أجواء التدريبات، مع زملائه في فريق لاتسيو الإيطالي.

وبات المدافع محمد فارس جاهزا لِخوض المنافسات الرّسمية، استنادا إلى أحدث تقارير الصّحافة الإيطالية.

وكان فارس قد تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة شهر جانفي الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه الرياضي قبل الآوان، وبعدها خضع للعلاج والرّاحة. وعندما تماثل الشّفاء مُؤخّرا، منحه طبيب نادي “النسّور” رخصة إجراء الحصص المرانية على انفراد، قبل أن يتلقّى إشارة خوض التدريبات الجماعية.

ولكن مع ذلك، لن يلعب محمد فارس وفريقه لاتسيو أيّ مباراة رسمية حتى الرّابع من جانفي المُقبل. بِسبب إيقاف المنافسات المحلّية في إيطاليا، نتيجة تنظيم مونديال قطر، وافتقاد عديد الأندية لِأبرز لاعبيها المُشاركين في هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

ويظلّ محمد فارس أقرب إلى وصف “الجندي المجهول”، ذلك أنه شارك في صفوف المنتخب الوطني الجزائري الذي أحرز كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر، ثمّ غيّبته عن الميادين إصابتان خطيرتان في تاريخَين مُتباينَين (تمزّق الأربطة الصليبية/ علاج كلّ واحد منها يتجاوز فترة ستّة أشهر).