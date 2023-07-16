عودة “الجندي المجهول” بعد غياب دام 18 شهرا

خاض اللاعب الدولي الجزائري السابق محمد فارس مساء الأحد، أوّل مباراة له بعد غياب دام سنة ونصف السنة.

ويُشير تاريخ الـ 9 من جانفي 2022 إلى موعد آخر مباراة رسمية لِمحمد فارس، حينما شارك أساسيا في لقاء فريقه جنوة (كان مُعارا آنذاك) ضدّ الزّائر نادي سبيتسيا، لِحساب منافسة البطولة الإيطالية.

وبعدها تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأبعدته عن الميادين لِفترة تجاوزت الموسم من الزمن.

ودخل المدافع فارس مساء الأحد إلى أرضية الميدان بديلا، عند بداية الشوط الثاني لِمباراة تحضيرية أجراها فريقه لاتسيو الإيطالي ونادي أورانتسو من قسم الهوّاة لِهذا البلد.

وفاز محمد فارس وزملاؤه بِنتيجة عريضة في هذه المباراة (16-0).

وما زال محمد فارس (27 سنة) يرتبط مع نادي تسيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025. عِلما أن هذا اللاعب – “الجندي المجهول” – ساهم في إحراز المنتخب الوطني الجزائري كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.