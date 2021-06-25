عودة الحديث عن بيع محرز

عاد، الجمعة، الحديث عن بيع إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للنجم الجزائري رياض محرز، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ودفعت إدارة نادي مانشستر سيتي مبلغا ضخما قيمته 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 116 مليون أورو)، لِانتداب صانع ألعاب فريق أستون فيلا الإنجليزي جاك غريليش.

وسيتمّ الإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة، كما ذكرته عديد التقارير الصحفية البريطانية الصادرة، الجمعة. التي أشارت إلى أن ترسيم انتداب غريليش بِالقيمة المالية الوارد ذكرها، سيكون مُرادفا لِأكبر عملية شراء لاعب في تاريخ البطولة الإنجليزية.

ويُشارك جاك غريليش (25 سنة) حاليا في بطولة أمم أوروبا، حيث تأهّل منتخبه الوطني الإنجليزي للدور ثمن النهائي.

وبِالمقابل، ولِتعويض الغلاف المالي الكبير المُشار إليه، أدرجت إدارة نادي “الأزرق السّماوي” أسماء بعض اللاعبين في قائمة المُسرّحين، ويُمكن بيع اثنَين منهم هذه الصائفة، وهم: الجناح رياض محرز، والمهاجمان رحيم سترلينغ رفقة غابرييل خيسوس، وصانع الألعاب برناردو سيلفا.

وتحوم الشكوك حول بيع إدارة نادي مانشستر سيتي لِكلّ من محرز وسترلينغ، استنادا إلى المصادر ذاتها.