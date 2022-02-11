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رياضة

عودة الحديث عن محرز وسوق الانتقالات

علي بهلولي
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عودة الحديث عن محرز وسوق الانتقالات

عاد الحديث عن تغيير مُحتمل من قبل النجم الجزائري رياض محرز لِوجهته، رغم إسدال ستار سوق الانتقالات الشتوية.

ويرتبط الجناح رياض محرز (30 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وأدرجت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اسم محرز، على رأس قائمة اللاعبين الذين ترغب في انتدابهم، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتُريد إدارة نادي “البي آس جي” جلب محرز، تعويضا لِرحيل مُحتمل للاعب كيليان مبابي في الصيف المقبل إلى فريق ريال مدريد الإسباني. كما جاء في أحدث تقرير نشرته بِهذا الشأن صحيفة “ميرور” البريطانية.

ويرتبط الجناح الفرنسي كيليان مبابي (23 سنة) مع نادي باريس سان جيرمان بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

ويُقدّم رياض محرز عروضا فنية راقية مع فريقه مانشستر سيتي، إن لم يكن أحسن لاعب في نادي “الأزرق السّماوي” منذ انطلاق الموسم الحالي.

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