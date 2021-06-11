عودة الحرائق..والحماية المدنية تتدخل في 5 ولايات!

أهمها كان بولاية سطيف

تدخلت وحدات الحماية المدنية، الجمعة، على مستوى 5 ولايات من أجل إخماد سلسلة من الحرائق، فيما سجل أهمها بولاية سطيف.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية “تدخلت وحداتنا بولايات سطيف تيبازة بومرداس وولاية الشلف لإخماد حرائق غابات إندلعت ظهيرة اليوم”.

وتابع “أهم حريق سجل بسطيف بالمكان المسمى الحلية أقرو غريب ببلدية بوعنداس تم تسخير عدة إمكانية بشرية ومادية للسيطرة على الحريق وكذا طائرة مروحية من المجموعة الجوية ودعم من ولاية برج بوعريريج”.