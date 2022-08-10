عودة الصالون الدولي للسياحة والأسفار في هذا التاريخ

كشف وزارة السياحة والصناعات التقليدية، عن عودة الصالون الدولي للسياحة والأسفار “SITEV”، في طبعته الواحدة والعشرون من 29 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبل.

وأفاد بيان الوزارة أنه بعد انقطاع دام سنتين كاملتين بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي رافقتها، يعود الصالون الدولي للسياحة والأسفار SITEV، في طبعته الواحدة والعشرون(21)، ليضرب موعدا للمهتمين بهذا المجال، من 29 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبل.

وتابع البيان أن هذا الحدث الدولي، يعد من أهم التظاهرات السياحية المنظمة دوريا بالجزائر، والموعد الملائم الذي يمنح فرصا للمتعاملين والهيئات ذات الصلة بالفعل السياحي لطرح عروضهم وتبادل الخبرات وربط علاقات عمل بينية، وهو الصالون الذي يكاد يكون فيه الوجه الجزائري السياحي كله، مركزا في بضعة أيام.

وينتظر أن يسجل الصالون الدولي للسياحة والأسفار SITEV، مشاركة عدد معتبر من المتعاملين من داخل وخارج الوطن وتوافد لجمهور عريض تواق لاكتشاف فرص جديدة لقضاء العطل سيما وأنه يتزامن وعشية انطلاق موسم السياحة الصحراوية.

تنظم هذه الطبعة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بالجزائر، بالجناح المركزي لقصر المعارض الصنوبر البحري-الجزائر.

ودعت الوزارة المهتمين من داخل وخارج الوطن الراغبين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بكيفية وشروط التسجيل والمشاركة في فعاليات هذه التظاهرة الهامة، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للصالون: www.sitev.dz