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رياضة

عودة المدافع غلام بعد غياب دام 7 أشهر

علي بهلولي
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عودة المدافع غلام بعد غياب دام 7 أشهر

أعلن التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي الإيطالي، السبت، عن عودة لاعبه الجزائري فوزي غلام إلى المنافسات الرسمية.

ويغيب المدافع غلام عن الميادين منذ مطلع مارس الماضي، بِداعي إصابة في الرّكبة أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه قبل الآوان.

وأعلن المدرب سباليتي عن قائمة لاعبي فريقه نابولي المعنيين بِخوض مواجهة نادي فيورنتينا، وقد ضمّت اسم فوزي غلام.

وفضلا عن فوزي غلام، يوجد في القائمة مواطنه وزميله متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس.

وسيتبارى فريق نابولي مع المضيف نادي فيورنتينا مساء هذا الأحد، بِرسم الجولة السادسة من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

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