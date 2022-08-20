عودة النقاش حول “التقاعد النسبي”

نقابة أساتذة الابتدائي تدعو إلى تفعيل طب العمل

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة التكفل بتسوية سبعة ملفات مستعجلة قبيل الدخول المدرسي المقبل، لتوفير محيط صحي ومريح وآمن لقرابة 11 مليون تلميذ، من خلال الإسراع في فصل المدرسة الابتدائية عن البلدية وإلحاقها بوزارة التربية، والعودة للعمل بنظام التقاعد النسبي وتفعيل طب العمل بالولايات.

وتلح النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي التي يرأسها حميدات محمد، في بيان صدر عنها هذا السبت عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورة عادية أيام 16 و17 و18 أوت الجاري بثانوية “فرانس فانون” بولاية بومرداس، تلح على أهمية معالجة كافة المشاكل وتسوية جميع الوضعيات العالقة خاصة المستعجلة منها قبل موعد الدخول المدرسي المقبل، بدءا بالعمل على توحيد التصنيف بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة، وإعادة الاعتبار للأساتذة في مجال الترقية والمهام والتصنيف ضمن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، محل التعديل والتتميم والذي من المفترض الإفراج عنه بعد ثلاث جلسات على الأكثر، مع الرفع من قيمة المنح والتعويضات بما يتناسب والقدرة الشرائية، واستحداث منح تتوافق والواقع الاجتماعي والمهني.

وتطالب النقابة بالأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها بما يخدم تطلعات أستاذ التعليم الابتدائي والتعجيل في تجسيدها ميدانيا ضمن القانون الأساسي الجديد، بالإضافة إلى الإسراع في فصل المدرسة الابتدائية عن البلدية وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية، وكذا الإسراع في تغيير البرامج والمناهج التربوية وإشراك النقابة في بعض القرارات التي تهم الأستاذ. بالمقابل تدعو نقابة “سناباب” إلى ضرورة العودة للعمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن وتفعيل طب العمل بالولايات.

وتثمن النقابة قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي، بإدراج مادة اللغة الانجليزية بالطور الابتدائي، بدءا من الموسم الدراسي المقبل، لأجل الارتقاء بتعليم اللغات الأجنبية ببلادنا، وتؤكد على تشجيعها ومتابعتها ودعمها لذات القرار على أرض الواقع.