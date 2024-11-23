عودة الوفد الطبي الجزائري من لبنان (فيديو)

عاد زوال اليوم السبت، 23 نوفمبر، الوفد الطبي الجزائري إلى أرض الوطن عبر مطار هواري بومدين الدولي، وذلك بعد مهمته الإغاثية في مدينة بعلبك، شرق لبنان.

الوفد، التابع للجنة الاغاثة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والذي عمل طيلة فترة تواجده في لبنان على تقديم يد المساعدة للأطقم الطبية اللبنانية، وهذا لمواجهة مخلفات العدوان.

وقالت الجمعية في بيان لها يوم الأربعاء، 13 نوفمبر، أنها أوفدت “وفدا طبيا إغاثيا لدولة لبنان لتدعيم القطاع الصحي جراء ما يتعرض له اللبنانيون من قصف واستهداف وتدمير البنى التحتية من طرف الكيان الغاصب.”

وهو الوفد الذي قاده رئيس لجنة الإغاثة التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عمار طالبي، رفقة مجموعة من الأطباء من تخصصات مختلفة أهمها الجراحة والعظام، “وقد أجرى الفريق الطبي عدة عمليات جراحية بمستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي”، وفقا لما أفادت به الجمعية.

وكان رئيس “المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن” اللبناني، معن بشور، قد دعا، في وقت سابق، الشعوب والدول العربية والاسلامية والصديقة لـ”تحذو حذو الجزائر والدول التي ارسلت مشكورة مساعدات للبنان وممارسة كل الضغوط المطلوبة على الكيان الصهيوني لوقف فوري للعدوان على غزة والضفة ولبنان”.