عودة “باتيماتك” شهر نوفمبر.. وبرنامج خاص للمقاولات

بعد احتجابه لمدة سنة بسبب تداعيات كورونا

يرتقب تنظيم الطبعة 23 من صالون البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك” على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة في الفترة الممتدة بين 7 و11 نوفمبر المقبل، وفقا لما نشر في الموقع الإلكتروني لقصر المعارض، بالشراكة بين مؤسسة “باتيماتيك إكسبو” وقصر المعارض “صافاكس”، وهذا بعد احتجاب دام سنة كاملة بسبب الظرف الصحي الصعب وتفشي فيروس كورونا.

وتم إلغاء صالون “باتيماتيك” سنة 2020 رسميا، بسبب وباء كورونا، وإجراءات الحجر الصحي، وحالة الجمود التي شهدها قطاع البناء والأشغال العمومية وغياب الصفقات، حيث قررت كل من الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير وشركة باتيماتيك اكسبو المنظمين لصالون باتيماتيك تأجيله لسنة 2021 بسبب الظروف الصحية وانتشار جائحة كورونا وما أعقبها من قيود تنظيمية ولوجستية.

هذا ومن المنتظر أن يستقبل “باتيماتيك” الذي يستفيد منه العارضون المحليون والأجانب، 200 ألف زائر، وسيجمع لمدة خمسة أيام محترفي قطاعات البناء والأشغال العمومية، عبر مختلف فروع نشاطاتها، كما يتم خلال هذا الصالون عرض مختلف التجهيزات ومواد البناء والخدمات والبيئة والابتكار والتكنولوجيات الحديثة والبناء الذكي وأمن الورشات والعمران وعدد من المجالات الأخرى المتعلقة بقطاع البناء، عبر أجنحة العرض وأيضا عبر برنامج ثري بالندوات واللقاءات التقنية والورشات التدريبية ومسابقات في الهندسة المعمارية وندوات صحفية بالجملة.