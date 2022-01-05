عودة براهيمي إلى القائمة الأساسية لـ “الخضر”

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عصر الأربعاء، عن قائمة اللاعبين الأساسيين لـ “الخضر”، في مواجهة فريق غانا.

واعتمد جمال بلماضي على لائحة تضمّ 5 لاعبين ينشطون في خطّ الوسط، مقابل الزجّ بِمهاجم واحد في مواجهة غانا.

ولعبت نوعية المنافس، والطابع التحضيري للمباراة، والوصول المتأخّر لِبعض اللاعبين، دورا كبيرا في تحديد معالم التشكيلة الأساسية.

وبرز اسم متوسط الميدان ياسين براهيمي، العائد إلى صفوف المنتخب الوطني، بعد آخر مباراة له في منتصف نوفمبر من عام 2020.

ومنح جمال بلماضي لِحارس المرمى وهاب رايس مبولحي، شارة قائد “محاربي الصحراء”.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني الجزائري أمام غانا، على النّحو التالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خطّ الدّفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، عبد القادر بدران.

خطّ الوسط: رامز زروقي، آدم زرقان، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي، آدم الوناس.

خطّ الهجوم: بغداد بونجاح.