-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئاسة الجمهورية تعلن عودة السفير الجزائري إلى باريس
رياضة

عودة براهيمي إلى القائمة الأساسية لـ “الخضر”

علي بهلولي
  • 382
  • 0
عودة براهيمي إلى القائمة الأساسية لـ “الخضر”

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عصر الأربعاء، عن قائمة اللاعبين الأساسيين لـ “الخضر”، في مواجهة فريق غانا.

واعتمد جمال بلماضي على لائحة تضمّ 5 لاعبين ينشطون في خطّ الوسط، مقابل الزجّ بِمهاجم واحد في مواجهة غانا.

ولعبت نوعية المنافس، والطابع التحضيري للمباراة، والوصول المتأخّر لِبعض اللاعبين، دورا كبيرا في تحديد معالم التشكيلة الأساسية.

وبرز اسم متوسط الميدان ياسين براهيمي، العائد إلى صفوف المنتخب الوطني، بعد آخر مباراة له في منتصف نوفمبر من عام 2020.

ومنح جمال بلماضي لِحارس المرمى وهاب رايس مبولحي، شارة قائد “محاربي الصحراء”.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني الجزائري أمام غانا، على النّحو التالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خطّ الدّفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، عبد القادر بدران.

خطّ الوسط: رامز زروقي، آدم زرقان، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي، آدم الوناس.

خطّ الهجوم: بغداد بونجاح.

مقالات ذات صلة
هذا هو موعد اكتمال تعداد “الخضر” في تربص الدوحة

هذا هو موعد اكتمال تعداد “الخضر” في تربص الدوحة

سيلتيك غلاسغو يبحث التعاقد مع زين الدين فرحات

سيلتيك غلاسغو يبحث التعاقد مع زين الدين فرحات

الزلزولي يثير الجدل بصورة جديدة

الزلزولي يثير الجدل بصورة جديدة

هل يدخل جمال بلماضي بتشكيلة مغايرة في “الكان”؟

هل يدخل جمال بلماضي بتشكيلة مغايرة في “الكان”؟

بن سبعيني يرشح المغرب والسنغال إلى جانب الجزائر للتتويج بالكان

بن سبعيني يرشح المغرب والسنغال إلى جانب الجزائر للتتويج بالكان

أشواك على طريق الخضر للدفاع عن اللقب الإفريقي

أشواك على طريق الخضر للدفاع عن اللقب الإفريقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد