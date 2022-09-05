عودة بن سبعيني وعمورة تريح بلماضي قبل وديتي غينيا ونيجيريا

إصابة عطال ووضعية زدادكة تخلط حساباته

يستعد المنتخب الوطني لخوض تربص تحضيري خلال في الفترة الممتدة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري، تتخلله مباراتان وديتان أمام كل من غينيا ونيجيريا على التوالي على ملعب ميلود هدفي الأولمبي بوهران، وسط العديد من المتاعب الفنية بالنسبة للناخب الوطني، جمال بلماضي، بسبب مخلفات سوق التحويلات الصيفية، ببقاء بعض اللاعبين دون أندية والانتقال المتأخر لأسماء أخرى، فضلا عن الإصابة الجديدة للمدافع يوسف عطال.

ووسط كل هذه المشاكل برز خبران ساران بالنسبة لمدرب منتخب “محاربي الصحراء”، بعودة لاعبين مهمين في حساباته الفنية إلى أجواء المنافسة بعد تجاوز كابوس الإصابة والمرض، الذي لاحقهما منذ بداية الموسم الجاري، ويتعلق الأمر بكل من الظهير الأيسر لنادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، ومهاجم نادي لوغانو السويسري، محمد الأمين عمورة، ما يمنح لبلماضي، خيارات مهمة قبل وديتي غينيا ونيجيريا، في وقت تعرض فيه عطال لإصابة جديدة قد تبعده عن التربص المقبل، الأمر الذي سيخلط حسابات بلماضي خاصة أن البديل حكيم زدادكة يعاني من دكة البدلاء في نادي ليل الفرنسي.

ونجح المهاجم محمد الأمين عمورة في تسجيل أول أهدافه مع نادي لوغانو، السبت الماضي، وقاده للفوز على حساب أف سي زيوريخ بنتيجة (2-1)، في المرحلة السابعة من الدوري السويسري الممتاز، وسجل النجم الجزائري هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليستعيد الثقة في نفسه بعد بدايته المتعثرة هذا الموسم، وعانى المهاجم الواعد (22 عاما) من كابوس الإصابة الذي حرمه من المشاركة في 4 مباريات كاملة، منها ثلاثة في الدوري السويسري الممتاز وواحدة في كأس سويسرا، في حين شارك في أربع مباريات لكن كلاعب بديل ولفترات متفاوتة، ورغم الدقائق القليلة التي لعبها الهداف السابق لنادي وفاق سطيف السابق إلا أنه نجح في افتتاح عدّاده التهديفي، وسط إشادة مدربه، كروتشي تورتي، الذي أكد استعادة النجم الجزائري لعافيته، ويتزامن تألق عمورة مع اقتراب موعد تربص “الخضر” المقبل، وهو ما يريح بلماضي، خاصة في ظل عدم جاهزية كل خياراته الهجومية الأخرى، على غرار إسلام سليماني المنضم حديثا إلى نادي بريست الفرنسي، فضلا عن تراجع مستويات آندي ديلور، المرشح للعودة إلى “الخضر” في الفترة المقبلة.

من جانبه، تواجد المدافع رامي بن سبعيني في قائمة نادي بوروسيا مونشغلادباخ المعنية بمواجهة ماينز، الأحد الماضي، في المرحلة السادسة من الدوري الألماني (البوندسليغا)، بعد أن كان غاب عن آخر مباراتين بسبب معاناته من المرض، وهو الذي سجل بداية قوية في الجولات الثلاث الأولى من البوندسليغا، ويعد بن سبعيني (27 عاما) من الأوراق المهمة في حسابات جمال بلماضي، وتواجده في وديتي غينيا ونيجيريا يشكل فارقا مهما لـ”الخضر”، خاصة أن بلماضي يعول على تسجيل سلسلة لا هزيمة قياسية جديدة، وذلك لن يحدث إلاّ بتواجد أفضل لاعبيه خلال التربص المقبل، ومن بينهم الظهير الأيسر لنادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني.

بالمقابل، عاد كابوس الإصابة ليلاحق يوسف عطال، الذي خرج بعد 34 دقيقة فقط في مباراة نيس وموناكو، أول أمس، وعانى المدافع الأيمن من إصابة عضلية جديدة ستخرجه من حسابات بلماضي في التربص المقبل، في وقت أن بديله حكيم زدادكة الذي سجل بداية موسم قوية مع ليل، لازم دكة البدلاء في المباريات الأخيرة لنادي الشمال الفرنسي، ما يقلص من الخيارات المتاحة لبلماضي على الجهة اليمنى من الدفاع.