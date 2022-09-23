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رياضة

عودة بن طالب وديلور وبن سبعيني قائدا

علي بهلولي
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عودة بن طالب وديلور وبن سبعيني قائدا

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الجمعة، عن لاعبيه الأساسيين الذين سيُواجهون نظراءهم الغينيين ودّيا.

ولوحظ في القائمة عودة نبيل بن طالب وأندي ديلور بعد غياب طويل، خاصة للاعب الأوّل المُحترف في نادي أونجي الفرنسي، والذي لم يُشارك مع “الخضر” منذ خريف 2018.

وترك الناخب الوطني عديد اللاعبين الأساسيين والقدماء يرتاحون، ولو بِإدخالهم في الشوط الثاني، على غرار رياض محرز وإسلام سليماني وعيسى ماندي ويوسف عطال.

ومنح المسؤول الفني الأوّل عن “محاربي الصّحراء” مدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني رامي بن سبعيني شارة القائد، في أمر غير مسبوق.

وتمثّلت أسماء اللاعبين الأساسيين الجزائريين في مواجهة منتخب غينيا كوناكري، على النّحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خطّ الدّفاع: رامي بن سبعيني، محمد الأمين توغاي، حسين بن عيادة، عبد القادر بدران.

خطّ الوسط: نبيل بن طالب، سفيان بن دبكة، إسماعيل بن ناصر.

خطّ الهجوم: أندي ديلور، بلال براهيمي، آدم الوناس.

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