عودة بوداوي

عاد اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي صبيحة الأحد، إلى أجواء التدريبات في صفوف المنتخب الوطني.

وشارك متوسط الميدان بوداوي في آخر مران بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، قبيل سفرية “الخضر” نحو أمريكا استعدادا لِخوض كأس العالم 2026.

وكان بوداوي قد تعرّض لإصابة على مستوى الرأس في الـ 26 من ماي الماضي، في مباراة رسمية لِناديه نيس الفرنسي. وبعدها خضع للعلاج واستفاد من فترة راحة، بعد فحص معمّق من طبيب المنتخب الوطني.

وتعني عودة ابن ولاية بشار، أن “محاربي الصحراء” سيستفيدون من سلاح آخر فتّاك في منافسة المونديال.