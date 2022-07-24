عودة حركة القطارت من وإلى الولايات الشرقية في هذا التاريخ

كشف مدير الإعلام بالشركة الوطنية للسكك الحديدية جمال شعلال، أن عودة حركة النقل بالقطارات من وإلى الولايات الشرقية ستكون بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح المتحدث في تصريح للشروق نيوز أن عودة الرحلات التي توقفت الجمعة الماضي سبب حادث انحراف قطار بضائع عن سكته بولاية البويرة مشروط بسلامة السكك الحديدية.

توقف القطارات المتجهة من العاصمة نحو هذه الولايات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن القطارات المتجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق شرق البلاد والجنوب الشرقي متوقفة حاليا.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن سبب التوقف راجع لانحراف عربات قطار لنقل البضائع عن مسار السكة بمنطقة القادرية (ولاية البويرة) مساء الجمعة دون أن يخلف الحادث خسائر أو اصابات بشرية.

وقالت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن التوقف سيشمل القطارات المتجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق شرق البلاد و الجنوب الشرقي مرورا بالبويرة (بجاية، المسيلة، تقرت ، تبسة مرورا بقسنطينة و عنابة).

وأكدت المؤسسة أن فرقها المختصة مجندة لرفع العربات المتضررة وإصلاح خط السكة الحديدية، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.