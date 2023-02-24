عودة حركة ميترو الجزائر بين حي البدر وعين النعجة

عادت حركة سير عربات ميترو الجزائر يوم الجمعة،بين محطتي حي البدر وعين النعجة، بعد اضطراب منذ الأربعاء حسب ما أفادت به المؤسسة في بيان.

وجاء في البيان: تعلم شركة مترو الجزائر زبائنها الكرام انه تمت العودة، اليوم على الساعة 08 صباحا، إلى الاستغلال العادي لسير القطارات على كامل خط المترو. و يأتي هذا بعد أعمال الصيانة التي مست الخط الذي يربط محطتي حي البدر و عين النعجة ليلة الخميس 23 فيفري 2023.

واضاف: هذا و نذكر ان حركة السير تعرضت إلى اضطراب يومي 22 و 23 فيفري إثر التغيير الذي شمل برنامج تسيير القطارات.

وأوضح: لا يسع شركة مترو الجزائر الا ان تتقدم بالشكر لزبائنها الكرام على تفهمهم و لفرق الصيانة التابعين لها على تفاعلهم و احترافيتهم.

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ويوم الأربعاء، بعد تسجيل اضطراب دعت المؤسسة إلى اتباع تعليمات أعوان الميترو، لتسهيل تنقل المسافرين. وأكدت أن فرقها التقنية “تبذل كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال العادي في أحسن الظروف”.

وتعبر رحلات ميترو الجزائر خطّ حي البدر نحو عين النعجة يوميا، على مسافة 3.6 كلم. بحيث تمرّ على ثلاث محطات هي “الورشات”، “عين النعجة”، و”جسر قسنطينة”.