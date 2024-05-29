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رياضة

عودة خصوم بلماضي إلى مطاردة بلايلي

علي بهلولي
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عودة خصوم بلماضي إلى مطاردة بلايلي

جاءت رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إدارة فريق مولودية الجزائر، تستفسرها عن تسديد دين سابق للاعبها يوسف بلايلي يستحقّه نادي الأهلي السعودي، في ظرف يحتاج بِدوره إلى تفسير.

وكان صانع الألعاب بلايلي قد فسخ عقده خريف 2020، وبعد 14 شهرا من ارتداء زي فريق الأهلي، فتقدّمت إدارة النادي السعودي إلى “الفيفا” بِشكوى.

وقالت إدارة نادي مولودية الجزائر في أحدث بيان لها إن الأمر لا يُمكن أن يرتقي إلى درجة “قضية”، ولا يحتاج إلى تهويل، مثلما قدّرت المبلغ المالي المطلوب بـ “الزّهيد”.

وجاءت رسالة “الفيفا” إلى إدارة بطل الجزائر، عشية إعلان الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة لاعبي “الخضر”، استعدادا لِإجراء مقابلتَين تصفويتَين موندياليتَين أمام غينيا كوناكري وأوغندا. حيث يكشف التقني السويسري عن اللائحة في مؤتمر صحفي هذا الخميس.

ويتصدّر صانع الألعاب بلايلي لائحة هدّافي البطولة الوطنية، وساهم بِقوّة في تتويج “العميد” بِاللّقب، وأيضا بلوغه نهائي كأس الجمهورية. وهو ما يُرشّحه بِقوّة للعودة إلى صفوف “مُحاربي الصّحراء”، بعد إبعاده عن ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا في مارس الماضي.

ومثل رياض محرز، يُصَنِّفُ مَن كان لهم مُشكل مع النّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي اللاعبَ بلايلي ضمن خانة “المغضوب عليهم”، الذين يجب مطاردتهم على طريقة “رعاة البقر” في براري أريزونا، وإحالتهم على التقاعد.. بِحجّة التراجع اللافت لِمردود فلان، وبقاء علان وفيّا لعاداته (الفتى المشاغب)!

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