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الجزائر

عودة رحلات القطار عبر خط “محطة آغا- المطار الدولي” هذا الاثنين    

الشروق أونلاين
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عودة رحلات القطار عبر خط “محطة آغا- المطار الدولي” هذا الاثنين    

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن استئناف رحلات القطار على خط محطة “آغا-المطار الدولي هواري بومدين” بداية من الاثنين.

وأوضحت الشركة، السبت، في بيان لها أن الخط سيعود للعمل ابتداء من الاثنين المقبل مع توقف في محطتي الحراش وباب الزوار (الجامعة) ذهابا وإيابا.

وأضاف بيان الشركة أن برنامج الرحلات يتضمن رحلة كل ساعة (ذهاب وإياب) بشكل يومي 7 أيام / 7 أيام، ابتداء من الساعة السادسة (6.00) صباحا وإلى غاية السابعة وخمس دقائق مساء (19.05) .

وأفاد البيان بأن هذا البرنامج قابل للتعديل حسب طلبات الزبائن.

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